Wegen eines Pannen-Lkw gibt es aktuell Stau auf der B10 bei Landau in Höhe des Gillet-Marktes in beiden Fahrtrichtungen, wie die Polizei mitteilt. Wegen eines technischen Defekts war ein Reifen des Sattelaufliegers gegen 17.30 Uhr in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Doch der Laster ist nicht mehr fahrbereit. Die Polizei rechnet damit, dass es bis 19.30 Uhr dauert, bis der Lkw abgeschleppt ist.