Wasserschaden im Theodor-Friedrich-Haus in Haßloch. Wie die Pressestelle des Altenheim-Trägers, die Diakonissen Speyer-Mannheim, auf Anfrage mitteilt, war am Samstagabend bei dem Wolkenbruch über dem Großdorf Wasser über Balkone in vier Zimmer eingedrungen. „Der Wasserschaden ist etwas komplizierter, eine Spezialfirma übernimmt die Reparaturarbeiten“, erklärt die Pressestelle. Vier Bewohner seien davon betroffen. Sie seien innerhalb des Theodor-Friedrich-Hauses umgezogen. Wie lange die Arbeiten dauern und wie hoch der Schaden ist, konnte die Pressestelle nicht mitteilen.