Die Unwetter nehmen einfach kein Ende: Am Mittwochabend zog erneut eine schwere Unwetterfront über den Südwesten. Besonders stark traf es diesmal den südlichen Landkreis Karlsruhe. Dort kam es aufgrund von Starkregen zu Überschwemmungen, aber auch zu mehreren Blitzeinschlägen.

Gegen 18 Uhr entlud sich die kräftige Gewitterzelle in der Region. In Karlsbad-Langensteinbach schlug mehrmals der Blitz ein. Einer dieser Einschläge verursachte eine Störung in der Stromversorgung. Im Klinikum Langensteinbach fuhr aufgrund des Stromausfalls die Notstromversorgung hoch. Der Energieversorger ist im Einsatz.

In Ettlingen sorgte der Starkregen im Stadtgebiet für Überflutungen. Im Bereich der Einsteinstraße/Göthestraße stand eine Unterführung unter Wasser. Das Hebewerk in diesem Bereich war ausgefallen und die Kanalisation mit den Wassermassen überfordert. Die Feuerwehr musste mehrfach ausrücken. Auch die Stadtwerke sind im Einsatz.

Die Unwetter sorgen bereits seit Tagen für Unruhe und flächendeckende Überflutungen. Wann ein Ende abzusehen ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden.