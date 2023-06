Nach dem extremen Starkregen-Ereignis ruft Römerbergs Ortsbürgermeister Matthias Hoffmann (Grüne) zum Spenden für Betroffene auf. Diese sollen sich bei der Gemeinde melden, wenn ihre Schäden nicht durch eine Versicherung beglichen werden.

„Mit Ihren Spenden soll den betroffenen Personen und Familien, die durch dieses Ereignis in finanzielle Not geraten sind, schnell und unbürokratisch geholfen werden“, sagt Hoffmann. Er bittet betroffene Bürgerinnen und Bürger, sich direkt an ihn zu wenden und mit ihm über ihre Schäden zu sprechen. Hoffmann ist unter 06232 656-193 oder 0152 24374718 telefonisch zu erreichen.

In Mechtersheim gibt es Personen, die seit dem Unwetter mit schweren Überschwemmungen vor knapp einem Monat nicht mehr in ihren Wohnungen beziehungsweise Häusern leben können und deren Hausrat zerstört wurde. Hoffmann verspricht, die Anliegen der Betroffenen diskret zu behandeln. Außerdem ist ihm wichtig, dass in einem kleinen Gremium über die Verteilung der Spendengelder beschlossen wird. Wer dem Gremium angehört, steht noch nicht fest. Er könne sich Vertreter der Kirchen und aus der Kommunalpolitik vorstellen, sagt der Ortsbürgermeister. Das Gremium soll nichtöffentlich tagen.

Hoffmann hofft, dass den Betroffenen geholfen werden kann, und die Dorfgemeinschaft zusammensteht. Wer den Menschen helfen möchte, kann Geld auf das für diesen Zweck eingerichtete Konto bei der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen spenden unter IBAN: DE36 5455 0010 0380 092015 BIC: LUHSDE6AXXX. Bitte Verwendungszweck „Starkregenhilfe Römerberg“ angeben.