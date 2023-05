Starkregen hat am späten Montagnachmittag Orte in den Verbandsgemeinden Leiningerland und Eisenberg heimgesucht. Wo die Wehren besonders gefordert waren, wie Erzieherinnen einen Kindergarten vor Schäden bewahrten und wie es jetzt in einem besonders schlimm getroffenen Eigenheim aussieht: eine Bilanz im ausführlichen Artikel.