Ein starkes Erdbeben (Magnitude 4,7 auf der Richter-Skala) hat am frühen Samstagabend um 17.58 Uhr den Südwesten erschüttert. Das Beben konnte ersten Erkenntnissen nach außer in Frankreich und der Schweiz in Baden-Württemberg, Teilen von Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Bayern wahrgenommen werden und ist eines der stärksten Beben der vergangenen Jahre. Das Epizentrum des Bebens lag laut dem Erdebendienst Südwest in der Stadt Mülhausen in Frankreich, direkt an der deutschen Grenze und fand in einer Tiefe von 13 Kilometern unter der Erdoberfläche statt. Laut dem Erdbebendienst sind Schäden an Gebäuden möglich. Der Internetdienst erdbebennews schreibt, dass es sich in Deutschland um das stärkste Beben seit 2004 handeln soll.