Ein Erdbeben der Stärke 6,6 hat am Montag den Südwesten Chinas erschüttert. Das Epizentrum befand sich in rund zehn Kilometern Tiefe etwa 40 Kilometer südöstlich der Stadt Kangding in der Provinz Sichuan, wie die US-Erdbebenbehörde Geological Survey mitteilte. Die Erschütterungen waren auch in den nahegelegenen Millionenstädten Chengdu und Chongqing zu spüren, wie Anwohner der Nachrichtenagentur AFP berichteten. Berichte über Opfer oder Schäden gab es zunächst nicht.

In China kommt es häufig zu Erdbeben, insbesondere in den bergigen Regionen im Westen und Südwesten des Landes. In der Region um die Provinz Yunnan, wo mehr als 100.000 Menschen leben, treffen die Indische und die Eurasische Platte aufeinander.

Im vergangenen Juni waren im Südwesten des Landes bei zwei Erdbeben mindestens vier Menschen ums Leben gekommen und Dutzende verletzt worden. Im September 2008 starben in Sichuan bei einem Beben der Stärke 8,0 insgesamt 87.000 Menschen. 2010 kamen nach einem Erdstoß der Stärke 6,9 in der Provinz Qinghai rund 3000 Menschen ums Leben.

mhe/ans