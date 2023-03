In der Westpfalz und im Saarland fallen dicke Schneeflocken vom Himmel. Binnen einer Stunde haben sie das Bergland in der Westpfalz und die höheren Lagen im Saarland weiß verhüllt. Die Nebenstraßen sind schneebedeckt und noch nicht geräumt. Deshalb sollte mit dem Auto nur losfahren, wer gute Reifen aufgezogen hat. Momentan bleibt der Schnee noch liegen. Weil es zu warm ist, wird er im Laufe des Tages aber in Regen übergehen. Im Kreis Kusel konnten die Kinder zwar auf dem Weg in die Schule ein paar Schneebälle werfen, er hält vielleicht auch noch bis in die erste Pause. Heute Mittag wird er aber verschwunden sein: Die Schlitten müssen im Keller bleiben. Das Foto entstand kurz nach 8 Uhr im Kreis Kusel.