Die Pfingstferien beginnen in Rheinland-Pfalz mit einem Unwetter. Während es am Donnerstag noch weitgehend ruhig blieb, hat der Deutsche Wetterdienst für Teile der Pfalz am Freitag die höchste Unwetterwarnstufe ausgerufen. Starkregen mit bis zu 100 Liter pro Quadratmeter seien möglich. Wir berichten im Liveblog.