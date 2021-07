Als Vorletzte ins 64er-Feld gerutscht, als Zweitbeste erhobenen Hauptes gegangen: Nastasja Schunk hat am Sonntagmittag das Juniorinnen-Finale beim Tennis-Grand-Slam-Turnier in Wimbledon in drei Sätzen gegen die Spanierin Ane Mintegi Del Olmo verloren. Die 17-Jährige vom BASF TC Ludwigshafen, gecoacht vom württembergischen Landestrainer Torsten Popp (37), einem ehemaligen Tennis-Profi, verlor nach fünf überzeugenden Siegen das Finale auf dem heiligen Rasen mit 6:2, 4:6 und 1:6 gegen die gleichaltrige Spanierin, die bereits zuvor alle vier Grand-Slam-Turniere in Melbourne, New York, Wimbledon und Paris gespielt hatte. Sie steht auf Platz 27 der Juniorinnen-Weltrangliste. Schunk rangierte vor dem Finale auf Platz 71. Die Altriperin nahm der Spanierin im ersten Satz zwei Aufschlagspiele zum 1:0 und 5:2 ab und siegte nach 44 Minuten 6:2. Dann drehte Mintegi del Olmo den Spieß um und gewann den zweiten Satz nach 45 Minuten 6:4. Im dritten Satz verließen die tapfer kämpfende Schunk dann die Kräfte, nach 35 Minuten verwandelte die Spanierin ihren fünften Matchball zum 6:1.