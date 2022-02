BASF-Chef Martin Brudermüller konnte am Freitag zwar die Bilanzzahlen eines erfolgreichen Geschäftsjahres 2021 präsentieren. Aber: „Es fällt schwer, am Tag nach dem Angriff von Russland auf die Ukraine zur Tagesordnung überzugehen“, sagte er. „Der gestrige Tag markiert das Ende des Friedens in Europa.“ Es sei „ein bitterer Tag für uns alle“, so Brudermüller weiter. Auf die Frage, welche Folgen der Krieg in der Ukraine auf die BASF hat, antwortete er: Es sei vermessen, jetzt schon die Auswirkungen abzuschätzen.

