Die Polizei hat am Feiertag gegen 22.15 Uhr einen 50 Jahre alten Autofahrer im Closweg in Speyer angehalten, der stark betrunken sein Fahrzeug gesteuert hatte. Laut Polizei ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 3,12 Promille. Den Mann erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Außerdem beanstandeten die Beamten das Auto des Mannes. Demnach ist das Fahrzeug im Ausland zugelassen, obwohl der Beschuldigte seit etlichen Jahren in Deutschland lebt. „Fahrzeuge mit regelmäßigem Standort im Inland müssen jedoch in Deutschland zugelassen und versteuert werden“, schreibt die Polizei. Da dies im vorliegenden Fall nicht erfolgt sei, bestehe der Verdacht einer Straftat nach dem Kraftfahrzeugsteuergesetz. Der Sachverhalt werde an die zuständige Verfolgungsbehörde abgegeben, teilt die Polizei mit.