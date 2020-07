Ein 44-jähriger Mann hat am Donnerstagabend in der Mannheimer Innenstadt Widerstand gegen Mitarbeiter des Besonderen Ordnungsdienstes (BOD) geleistet. Laut Polizei wollten die Ordnungshüter am Paradeplatz die Steuermarke des Hundes, den der 44-Jährige bei sich hatte, überprüfen. Er habe sich geweigert, die Nummer der Hundemarke herauszugeben. Um die Überprüfung durchzuführen wollte laut Polizei einer der städtischen Mitarbeiter deshalb an das Halsband des Hundes fassen. Der 44-Jährige habe daraufhin nach der Hand des BOD-Mitarbeiters gegriffen und versucht, das zu verhindern. Der Mann sei daraufhin zu Boden gebracht und Handschellen angelegt worden. Beim Eintreffen der hinzugerufenen Polizeibeamten habe sich die Situation bereits wieder beruhigt. Ein Alkoholtest ergab bei dem 44-Jährigen einen Wert von über drei Promille. Gegen ihn wird nun ermittelt.