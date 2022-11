Mai Thi Nguyen-Kim übernimmt eine Gastprofessur für Wissenschaftskommunikation an der Universität Heidelberg. Das hat die Universität mitgeteilt. Die promovierte Chemikerin, Moderatorin, Autorin und Wissenschaftsjournalistin, die unter anderem mit ihrem Wissenschaftskanal auf der Videoplattform Youtube ein Millionenpublikum erreicht, soll in diesem Wintersemester ein Seminar- und Workshop-Programm, das sich insbesondere an junge Forschende richtet. In einem öffentlichen Vortrag am Donnerstag, 8. Dezember, spricht Nguyen-Kim über „Superstar Scientists – Wie Hype und Hass die Wissenschaftskommunikation verändern“.

Mai Thi Nguyen-Kim studierte Chemie an der Universität Mainz und absolvierte einen Aufenthalt am renommierten Massachusetts Institute of Technology (MIT) in den USA. Als Doktorandin forschte sie unter anderem an der Harvard-Universität in Cambridge im US-Bundesstaat Massachusetts Nguyen-Kim, die 2018 als Wissenschaftsjournalistin des Jahres gewählt wurde, moderierte unter anderem die WDR-Wissenschaftssendung „Quarks“ und gehört zum Moderatoren-Team der ZDF-Reihe „Terra X“.