Die alljährliche Star-Trek-Weihnachtsvorlesung an der Hochschule Zweibrücken wird in diesem Jahr ausschließlich online zu sehen sein. Auch DIE RHEINPFALZ überträgt am Donnerstag die legendäre Veranstaltung an dieser Stelle. Die Star-Trek-Crew um „Captain“ Hubert Zitt startet um 18.30 Uhr den Stream mit einem Aufwärmen und einer Dia-Show, ab 19 Uhr beginnt die Veranstaltung.

Inhaltlich wird sich die „Sendung“ um Jubiläen, Rekorde und Premieren bei Star-Trek und den Star-Trek-Vorlesungen drehen. Auf die ursprünglich geplante Weihnachtsvorlesung mit dem Titel „Neue technische Visionen bei Star-Trek“ müssen die Fans dennoch nicht verzichten; sie wird verschoben und als Präsenzveranstaltung am 13. April 2022 stattfinden.