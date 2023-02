Es wird bei sieben Super-Bowl-Siegen bleiben: Star-Quarterback Tom Brady hat am Mittwoch seine Karriere beendet, diesmal endgültig. „Ich komme direkt zum Punkt, ich höre auf“, sagte der 45-Jährige in einem Video, das er bei Twitter veröffentlichte : „Ich danke jedem einzelnen für die Unterstützung. Danke, dass ich meinen absoluten Traum leben durfte. Ich würde nichts anders machen.“

Der Quarterback war 23 Jahre lang in der NFL aktiv und gewann sechsmal mit den New England Patriots den Super Bowl, den ersten davon in der Saison 2001. Insgesamt stand er zehnmal im Endspiel. Seinen letzten Triumph feierte er in der Saison 2020, nachdem er zu den Tampa Bay Buccaneers gewechselt war. Die US-Profiliga verliert damit ihren erfolgreichsten Spieler ihrer Geschichte.

Auf den Tag genau vor einem Jahr erklärte Brady schon einmal seinen Rücktritt vom Profisport. Nur 40 Tage später folgte aber die Rolle rückwärts. Mit den Buccaneers strebte er seinen achten Sieg im Super Bowl an, nach einer durchwachsenen Saison inklusive privater Querelen und der Scheidung von seiner Ehefrau, dem brasilianischen Topmodel Gisele Bündchen, verlor die Mannschaft aber deutlich in der ersten Play-off-Runde. Diesmal ist der Rücktritt offenbar endgültig.

Immerhin: Die deutschen Fans konnte Brady live erleben: Beim ersten NFL-Spiel auf deutschem Boden siegten die Bucs gegen die Seattle Seahawks 21:16. Brady drückte der Partie seinen Stempel auf und zeigte sich angetan von der Stimmung in der Münchener Allianz-Arena