Ein aufgetürmter Stapel Rebstöcke hat am Samstagvormittag gegen 10.50 Uhr an der Bahnlinie zwischen Gönnheim und Ellerstadt (Kreis Bad Dürkheim) aus bislang unbekannten Gründen angefangen zu brennen. Laut Polizei konnte die Feuerwehr den Brand direkt an den Bahngleisen kontrolliert löschen. Ein Eigentümer der Rebstöcke konnte bislang nicht ermittelt werden. Dieser oder andere Zeugen, die Hinweise zum Eigentümer oder zur Ursache für das Feuer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Dürkheim, Telefon 06322 963-0 oder E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de, zu melden.