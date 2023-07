Zehn Jahre nach dem bislang letzten WM-Erfolg hat die deutsche Triathlon-Mixed-Staffel wieder den Titel gewonnen. Laura Lindemann machte am Sonntag in Hamburg den Sieg unter dem Jubel von Zehntausenden Zuschauern auf dem Rathausmarkt perfekt. Zuvor hatten Tim Hellwig aus Neustadt, die Darmstädterin Annika Koch und der Nürnberger Simon Henseleit die Potsdamerin in eine aussichtsreiche Position gebracht. Durch den Erfolg hat die Deutsche Triathlon Union zugleich ihren Staffel-Startplatz bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris sicher.