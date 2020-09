Die Stadtwerke Kaiserslautern (SWK) Versorgungs-AG warnt vor falschen Mitarbeitern, die sich Zugang zu fremden Wohnungen erschleichen wollen.

Wie die SWK mitteilen, haben sich in der Innenstadt im Bereich Bahnheim Personen als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgegeben, um angeblich in den Wohnungen Gas- und Wasserleitungen und Anschlüsse zu kontrollieren. Es handelt sich dabei jedoch nicht um Mitarbeiter der SWK, sondern um fremde Personen, die sich Zugang zu den Wohnungen verschaffen wollen. Die SWK raten, niemanden einfach in die Wohnung zu lassen. Ihre Mitarbeiter seien am Dienstausweis zu erkennen, den sie jederzeit bei sich haben, und den man sich im Zweifel zeigen lassen könne.

Falsche SWK-Mitarbeiter sollten dem SWK-Kundencenter telefonisch unter Telefon 0631/8001-1200 gemeldet werden.