Die Energiekosten steigen seit Monaten unaufhaltsam – weltweit. Manche Stromversorger erhöhen ihre Preise um bis zu 50 Prozent. Ganz anders sieht das bei den lokalen Anbietern aus, etwa bei den Stadtwerken Bad Bergzabern: Die Preise bleiben stabil. „Wir sind der günstigste Stromanbieter“, sagt Geschäftsführer Christian Müller, „das gab es wirklich noch nie.“ Die einschlägigen Vergleichsportalen im Internet bestätigen Müllers Aussage: Billiger kann man den Strom derzeit nicht bekommen als bei den Werken in der Kurstadt. „Wir planen langfristig und besorgen den Strom schon drei Jahre im Voraus“, erläutert Müller. Vor drei Jahren waren die Preise noch andere als heute. Eingekauft wird der Strom vom Energieversorger an der Strombörse. Es gibt den Terminmarkt für langfristige Einkäufe und den Spotmarkt für kurzfristige Stromeinkäufe. „Den größten Teil unseres Stromes kaufen wir auf dem Terminmarkt ein“, erklärt Müller. Und da unterscheiden sich die Stadtwerke von den Internetanbieter, die in der Vergangenheit mit billigen Angeboten warben. Deren Geschäftsmodell basiert auf der Wechselbereitschaft der Kunden. Das bedeutet aber auch, dass diese Versorger ihren Strom kurzfristig einkaufen müssen. Und das ist teuer.