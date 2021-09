Auch in diesem Jahr wird es in Freinsheim keine Kulinarische Weinwanderung geben. „Viele haben es ja schon geahnt, doch jetzt ist es Gewissheit, dass das schöne Event, so wie man es kennt, wegen der Corona-Pandemie erneut nicht stattfinden kann. Dennoch lassen die Freinsheimer den Kopf nicht hängen und bieten den Gästen ein schönes Alternativprogramm“, so der Vorsitzende des Verkehrsvereins, Jochen Weisbrod. Statt bei der Weinwanderung soll es zwischen 24. und 26. September in den Höfen genussreich zugehen: Neben Freinsheimer Weinen und Kulinarischem gibt es in einigen Höfen auch Live-Musik. Insgesamt beteiligen sich sieben Weingüter, zwei Winzerhöfe und ein Ausschank am Bahnhof mit einem vielfältigen Angebot.

Coronaregeln wie in der Gastronomie

Mit dabei sind die Weingüter „Altes Landhaus“ (in der Teilaussiedlung), Kassner-Simon, Kirchner, Kissel, Langenwalter-Gauglitz, Oberholz, Weisbrod, die Winzerhöfe Pirmann und Rehg sowie der Hofausschank „Palatina Event“ am Bahnhof. Musik gibt es bei den Weingütern Kirchner, Oberholz und Weisbrod. In den Höfen gelten die aktuellen Coronabestimmungen analog zur Gastronomie. Bei einer Kulinarischen Weinwanderung seien die Besucherströme nicht zu kanalisieren und der Zugang nicht zu regeln, das sei in den Höfen anders. „Weder Stadtvorstand noch Gewerbeverein wollten eine Kulinarische Weinwanderung derzeit verantworten – auch wenn wir natürlich große Lust auf die Veranstaltung gehabt hätten“, begründete Weisbrod.