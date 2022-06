Der Neustadter "Stadtsheriff" Jürgen Brenner ist tot. Wie Oberbürgermeister Marc Weigel am Abend mitteilte, starb Brenner am Freitag nach schwerer Krankheit. „Einer unserer engagiertesten Mitarbeiter ist heute für immer gegangen. […] Stolz trug er den Löwen auf der Brust und sorgte hilfsbereit und ’hart aber herzlich’ für Ordnung in seiner Stadt“, schrieb Weigel auf seiner Facebook-Seite.

Jürgen Brenners Lebenslauf ist bewegend: Durch seine schwere Jugend, in der er als Prügelknabe für den Vater herhalten musste, ließ er niemanden an sich heran. Er geriet auf die schiefe Bahn, mit Alkohol und Drogen. „Ich bin nicht stolz auf das, was ich gemacht habe“, gab der „Stadtsheriff“ zu. Gewandelt habe er sich durch die Kraft Gottes, wie er sagt: „Der liebe Gott hat mich gelenkt, von allem Negativen weg.“ In Neustadt wird man das liebenswerte Original vermissen.

