Nachdem das Landesarbeitsgericht im Januar die Kündigung des ehemaligen Kaufmännischen Direktors der Stadtklinik Frankenthal kassiert hat, klagt dieser nun vor dem Arbeitsgericht in Ludwigshafen auf Beschäftigung. Bis 14. Juni müssen beide Parteien mitteilen, ob eine außergerichtliche Streitbeilegung gelingt. Ansonsten kommt es voraussichtlich im Herbst zu einer erneuten Verhandlung. Über die Optionen der Stadt als Arbeitgeber im Ringen um einen Vergleich hat nach RHEINPFALZ-Informationen vergangene Woche der Stadtrat in einer nicht-öffentlichen Sondersitzung beraten. Zu den Inhalten äußern sich die Beteiligten nicht. Auf dem Tisch liegen aber im Grunde drei Varianten: der geschasste Klinik-Manager kehrt auf seinen alten Posten zurück – für den er nach dem Urteil im Januar nach wie vor bezahlt wird –, die Stadt Frankenthal als Arbeitgeber bietet ihm eine vergleichbare Stelle an – oder zahlt ihm eine Abfindung. Dass er am liebsten wieder im Krankenhaus einsteigen würde, hatte der Kläger mehrfach betont. Die Stelle ist seit 1. April nach zwischenzeitlich zwei weiteren Wechseln neu besetzt.

