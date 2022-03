Es ist für Frankenthal und die Region ein Projekt mit enormer Bedeutung, vielleicht sogar die wichtigste Investition der kommenden Jahre: die Modernisierung der Stadtklinik und der Erweiterungsbau im Westen des Haupthauses. Seit Sommer besteht dafür Baurecht, Anfang Februar brachte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) persönlich den Förderbescheid in die Elsa-Brändström-Straße. Insofern dürfte die Zustimmung der Gremien – nach dem Krankenhausausschuss am Dienstag, 18 Uhr, stimmt auch der Stadrat am Mittwoch, 17 Uhr, über die Vorlage ab – reine Formsache sein. Beide Gremien tagen per Videokonferenz, die Einwahldaten gibt es unter www.frankenthal.de. Die Gesamtkosten für das Projekt liegen bei 41 Millionen Euro, 30 Millionen Euro übernimmt das Land, neun Millionen Euro schlagen für die Stadt zu Buche, die Stadtklinik selbst trägt rund eine Million Euro, die über den Verkauf des Geländes der ehemaligen Tagesklinik am Metznerpark finanziert werden sollen. Baubeginn ist laut Verwaltung im Herbst. Erste Vorarbeiten hätten bereits im Februar begonnen. Bis Herbst 2025 soll das Vorhaben beendet sein. In dem Neubau sollen auf drei Ebenen die Bereiche Psychiatrie (81 Betten), Geriatrie (24 Betten) sowie ein Mutter-Kind-Zentrum mit sechs Betten untergebracht werden. Außerdem ist eine psychiatrische Tagesklinik mit 20 Plätzen geplant.