Bis zum 26. Januar nimmt die Stadtklinik Frankenthal keine neuen Patienten auf. Der Aufnahmestopp sei freiwillig, heißt es in einer Pressemitteilung. Grund ist ein Corona-Ausbruch in der Chirurgie. Dort sind nach Tests am Wochenende vier Ärzte corona-positiv sowie zwei Mitarbeiter, außerdem gibt es zwei Verdachtsfälle. Drei Patienten seien infiziert.

Zum Schutz der Patienten und Mitarbeiter wolle man nun eine Reihentestung aller Mitarbeiter vornehmen. Etwa 1000 Personen sollen im Abstand von fünf Tagen zweimal getestet werden. In Relation zu der Zahl der Patienten und Mitarbeiter seien es wenige Infizierte, man wolle aber rechtzeitig nötige Sicherheitsvorkehrungen treffen. Das Infektionsgeschehen sei aufgefallen, als ein Patient vor seiner Verlegung getestet wurde.

OB Hebich: „Harter Schnitt zum Schutz aller“

Die Stadtklinik Frankenthal stehe im engen Austausch mit dem zuständigen Gesundheitsamt in Ludwigshafen, das den Aufnahmestopp und die Reihentestung empfohlen habe. „Der Aufnahmestopp ist ein harter Schnitt, der zum Schutz aller nötig ist“, so Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU). In der betroffenen Abteilung stünden weiterhin ausreichend Mitarbeiter zur Verfügung, um alle Patienten zu versorgen. Einzelne Eingriffe würden verschoben, dringliche Operationen so schnell wie möglich nachgeholt oder in einer anderen Klinik durchgeführt. Auch für Notfälle stünden ausreichend Mitarbeiter bereit. Das Infektionsgeschehen sei nicht nachvollziehbar und wohl auf mehrere Quellen zurückzuführen. Trotzdem würden noch einmal alle Prozesse durchleuchtet und die Hygieneschulungen wiederholt.

Bisher keine schweren Verläufe

Viele der positiv Getesteten zeigten keine Krankheitssymptome, innerhalb der Belegschaft gebe es bisher keine schweren Krankheitsverläufe. Seit März 2020 würden alle Patienten bei der Aufnahme getestet. Erst Ende vergangener Woche hatte die Stadtklinik mit Verweis auf ihr Hygienekonzept darüber informiert, dass es seit Ausbruch der Pandemie beim Personal bisher nur einen, aktuellen Infektionsfall gebe.