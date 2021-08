14 Personen warten aktuell noch auf einen Impftermin für eine Corona-Schutzimpfung in der Speyerer Stadthalle. Das geht aus einer Statistik des Landes Rheinland-Pfalz hervor, die die Stadt Speyer am Mittwoch vorgelegt hat. Demnach gehören diese 14 Personen zu den Prio-Gruppen 2 und 4. Zehn von ihnen sind zwischen 18 und 59 Jahre alt. Eine Person zwischen 60 und 69 Jahren gehört zu den Wartenenden ebenso wie drei Personen aus der Altersgruppe der 70- bis 79-Jährigen. Die Zahlen sind allerdings vom 2. August. Seit diesem Tag sind auch spontane Impfungen ohne vorherige Terminvereinbarung im Speyerer Impfzentrum möglich. Bis Montag wurden in der Stadthalle laut Statistik 27.433 Impfungen vorgenommen, davon 14.743 Erstimmunisierungen. Fast 500 Mal wurden in Speyer Personen geimpft, die außerhalb von Rheinland-Pfalz ihren Erstwohnsitz haben. Speyerer und Speyererinnen haben in der Stadthalle bis zum Stichtag 2. August 17.219 Erst- und 14.765 Zweitimpfungen bekommen – fast 70 Prozent davon mit dem Vakzin von Biontech. Eingeflossen in die Statistik sind auch rund 18.700 vollständige Impfungen, die bei Ärzten in Speyer vorgenommen wurden.