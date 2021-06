Auch in diesem Jahr wird es in Mannheim kein Stadtfest geben. Wie die Event & Promotion Mannheim GmbH als Veranstalter mitteilte, ist die Veranstaltung auch am Ersatztermin vom 23. bis 25. Juli nicht zu verwirklichen. Vor der Pandemie lockte die Veranstaltung mehr als 300.000 Besucher an. „Wir hatten mit Blick auf die stark sinkenden Inzidenzzahlen sehr darauf gehofft, mit der Durchführung des 30. Stadtfestes Ende Juli ein positives Signal für die Rückkehr in die Normalität setzen zu können. Leider lässt es die aktuelle Rechtssituation nicht zu, ein Fest ohne Besucherbegrenzung in dieser Größe durchzuführen. Insbesondere die geforderte Besucherbegrenzung zum Beispiel mittels einer Umzäunung des Veranstaltungsgeländes ist bei unserem Stadtfest im Herzen der Einkaufsmeilen nicht umsetzbar“, erläutert Christine Igel, Geschäftsführerin des Veranstalters. Auch Bürgermeister Michael Grötsch (CDU) bedauert die Absage sehr: „Auf der Grundlage der bestehenden Regelungen können wir leider das Mannheimer Stadtfest zum zweiten Mal hintereinander nicht durchführen.“ Nun will sich die Event & Promotion GmbH auf coronaverträgliche Konzepte wie Fun & Food konzentrieren.