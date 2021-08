An jedem Samstag im August bieten die Pirmasenser Gästeführer jeweils ab 14.30 Uhr eine historische Stadtführung an, die sich an die Sommergäste in Pirmasens, aber auch an Kurzentschlossene richtet. Von der Landgrafenzeit bis zur Entwicklung der Schuhindustrie steht Grundwissen über Pirmasens auf dem Programm.

Pirmasens bestand ursprünglich aus einer Ansammlung weniger Häuser, die sich vor allem rund um den heutigen Wedebrunnen befand. Erst durch die Bestrebungen des späteren Landgrafen Ludwig IX. von Hessen-Darmstadt wurde Pirmasens zur Residenzstadt, die bald 9000 Einwohner zählte. Neben den historischen Stationen wie dem Ort des ehemaligen Schlosses, den Kirchen, Brunnen und Plätzen gibt es unterhaltsame Details zur Stadtgeschichte.

Am 7. August, 14. August, 21. August und 28. August treffen sich die Teilnehmer jeweils um 14.30 Uhr am Eingang des Alten Rathauses, Hauptstraße 26. Eine Anmeldung ist nicht verpflichtend. Wer einen Platz reservieren möchte, kann sich vorher anmelden. Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 30 Personen pro Gästeführung begrenzt.

Schwerpunkt Kirchen am 21. August

Die Stadtführung am 21. August hat den besonderen Schwerpunkt der innerstädtischen Kirchen – von der ältesten Kirche, der Lutherkirche in der Fußgängerzone, zur Johanneskirche in der Nähe des Exerzierplatzes bis zur größten Kirche von Pirmasens: St. Pirmin, benannt nach dem Namenspatron von Pirmasens.

Kosten: drei Euro pro Person, Kinder bis 14 Jahre sind frei. Infos: Stadtarchiv Pirmasens, Telefon 06331/842832.