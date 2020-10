Annweilers Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried ist seit Mittwoch in Quarantäne, da eine Arbeitskollegin bei der Verbandsgemeindeverwaltung Landau-Land positiv auf Corona getestet wurde, wie er auf Anfrage mitteilt. Er hatte vergangenen Donnerstag mit ihr zusammengearbeitet. Das Gesundheitsamt hat ihn als Kontaktperson der Kategorie 1 eingestuft. Das bedeutet, dass er sich zwei Wochen lang – also noch bis zum 29. Oktober – in Isolation begeben muss, unabhängig vom Testergebnis. Getestet wurde Seyfried am Mittwoch, er erwartet das Ergebnis am heutigen Donnerstag. Die Quarantäne gilt nur für ihn, nicht für seine Familie. Um für Abstand zu seiner Frau und seinen Kindern zu sorgen, „habe ich mich zu Hause in meinem Büro häuslich eingerichtet“, berichtet er. Samt „Quarantäneschlafplatz“. Er fühle sich nicht krank, sagt er. In seiner Stellung so eingeschränkt zu sein, sei zwar nicht gerade dienlich. „Aber ich finde es gut, auf diesem Weg mal direkt die ganzen Mechanismen kennenzulernen und zu sehen, was alles dahintersteckt.“ So müsse er etwa ein Infektionstagebuch führen und habe vom Gesundheitsamt Informationen erhalten, wie er sich verhalten soll.