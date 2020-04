In der Ludwigshafener Asylunterkunft in der Mannheimer Straße (Oggersheim) sind laut Stadt mittlerweile alle Bewohner auf das Coronavirus getestet worden. Bei 59 Personen ist der Test positiv ausgefallen. Diese Bewohner sowie ihre direkten Kontakte seien aus der Unterkunft herausgeholt und „an anderen Standorten im Stadtgebiet“ untergebracht worden, heißt es. „Alle Bewohner an allen Standorten sind gut versorgt und alle sind in einem guten gesundheitlichen Zustand“, sagt Gesundheitsdezernentin Beate Steeg (SPD), die laut Stadt täglich in den Einrichtungen ist und den Bewohnern die Situation erläutert.

Unterstützung durch Klinikum und Bundeswehr

Laut Stadt werden die Infizierten an den verschiedenen Aufenthaltsorten medizinisch versorgt. In Bezug auf Corona übernehmen das mobile Untersuchungsteams des Klinikums und der Bundeswehr. Für die sonstige medizinische Versorgung sei die Kassenärztliche Vereinigung um Unterstützung gebeten worden. Alle positiv Getesteten werden laut Verwaltung nach 14 Tagen erneut getestet. Wer dann negativ getestet wurde, könne zurück in die ursprüngliche Unterkunft ziehen.

