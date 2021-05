Die Stadt Mannheim möchte mehreren Berichten zufolge das für den 9. Oktober in der SAP-Arena angekündigte Konzert von Xavier Naidoo verhindern. Hintergrund ist ein mittlerweile aus dem Netz genommenes Video, in dem Naidoo zur Auflehnung gegen Corona-Maßnahmen aufgerufen und zu Bewaffnung aufgefordert habe. Von Seiten der SAP-Arena als Ort der Veranstaltung hieß es indes, eine Absage könne nur durch den Veranstalter „DeMiPromotion“ erfolgen. Bereits im Sommer 2020 hatte es eine Online-Petition gegen Naidoo-Konzerte in der SAP-Arena gegeben, die von 33.000 Menschen unterschrieben wurden.