So viel Backfischfest wie möglich soll es in Worms Ende August geben. Und das trotz Festabsagen in den umliegenden Städten. „Wir wollen zeigen, dass es in Worms möglich ist“, bekräftigte der Wormser Oberbürgermeister Adolf Kessel (CDU) am Dienstag bei einem Pressegespräch an der Rheinpromenade. Nur ungefähr wurde dabei ein Konzept beschrieben. „Kurz denken“, also Veränderungen des Epidemieverlaufs im positiven wie negativen Sinne aufzunehmen und zu berücksichtigen – so lautet die Devise.

Mit einer Wagenburg der Schausteller soll das Festgelände am Rhein eingezäunt werden. Der Zugang soll kontrolliert werden. Auf dem Areal soll es keine geschlossenen Hallen oder Zelte geben, dafür viel Raum, damit die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden können. So ist ein Weindorf unter freiem Himmel angedacht. Auch der Fischerwääder Brauchtumsverein bekräftigte seinen Willen, traditionelle Bestandteile des Fests wie den Frühschoppen, die Fischerwääder Kerb oder das Fischerstechen auszurichten.

Umzug gestrichen

Zur Disposition stehen dagegen die übliche Eröffnung und das Feuerwerk, der Umzug wurde bereits gestrichen. Das Bekenntnis zum Backfischfest solle ein Signal für die gebeutelte Schaustellerbranche sowie die Backfischfest-Fans in Worms und der Region sein, sagte Sascha Kaiser, Geschäftsführer der städtischen Kultur- und Veranstaltungsgesellschaft (KVG). Für alle Beteiligten soll es der Startschuss sein, um auf das Ziel Backfischfest hinzuarbeiten. „Vor allem brauchen wir Partner als finanzielle Unterstützer“, sagte Kaiser. Deshalb soll es auch ein Förderkonzept geben mit Beiträgen ab 500 Euro oder einem Bummelpass für Besucher.