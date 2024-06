Aufgrund der anhaltenden Regenfälle wird der Wasserstand des Rheins in den kommenden Tagen weiter ansteigen. Die Stadt Speyer und die Rheinanlieger im Umland bereiten sich vor. Nach Angaben der Stadtverwaltung werden vereinzelt Hochwasserschutzelemente installiert und es kommt zu Straßensperrungen.

Betroffen sind insbesondere die Straßen Rheinallee, Im Hafenbecken, Hafenstraße, Alte Ziegelei, Franz-Kirrmeier-Straße und Leinpfad. Im Umland werden Zufahrten zum Rhein gesperrt. Bei Mechtersheim könnte die Natostraße überschwemmt werden, bei Otterstadt steht die Straße zur Kollerinsel ab einem Pegel von etwa 7,60 Metern unter Wasser. Die Campingplätze in den Rheinauen werden angesichts der Hochwasser-Prognose in den kommenden Tagen ebenfalls überflutet.

Scheitelpunkt für Montag erwartet

Laut der aktuellen Prognose der Hochwasservorhersagezentrale (Stand: Freitag, 15 Uhr) wird der Scheitelpunkt am Pegel Speyer für Montag, 3. Juni, mit bis zu 8,10 Metern erwartet. Am Freitagnachmittag lag der Pegel bei 5,33 Metern, Tendenz steigend. Die Schifffahrt wird bei einem Wasserstand von 7,30 Metern eingestellt, was laut Vorhersage am Sonntagabend der Fall wäre.

Stadt, Gemeinden und Feuerwehren behalten die Lage im Blick und richten bei weiter steigendem Pegelstand Deichwachen ein, die den Zustand der Schutzbauwerke permanent beobachten. Die Bevölkerung wird gebeten, die Deiche nicht zu betreten, da dies zu starken Beschädigungen führen könnte und somit zur Gefahr werden kann.

Handlungsempfehlungen für Bevölkerung

Es wird dringend appelliert, die Deiche nicht zusätzlich durch „Hochwasser-Tourismus“ zu belasten. Ebenso dürfen Absperrungen sowie Hinweisschilder nicht umgangen werden. Brand- und Katastrophenschutz mahnen, die Kraft des Wassers nicht zu unterschätzen und sich selbst sowie gegebenenfalls die Einsatz- und Rettungskräfte durch das unbefugte Betreten von abgesperrten Uferbereichen nicht unnötig in Gefahr zu begeben.

Außerdem gibt es folgende Handlungsempfehlungen für die Bevölkerung: „Folgen Sie den Anweisungen der Einsatzkräfte. Meiden Sie Überschwemmungsgebiete. Gehen Sie bei Überschwemmungsgefahr nicht in Keller oder Tiefgaragen. Gehen Sie nicht an Gewässer, die Hochwasser führen. Flutwellen können Sie überraschen, und das Ufer kann einbrechen.“

Kontakt

Weitere Informationen zum richtigen Verhalten bei Hochwasser sind unter www.speyer.de/notfallvorsorge abrufbar.