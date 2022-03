Die Stadt Speyer wird aufgrund der geringen Nachfrage nach Impfangeboten gegen das Coronavirus die Impfungen in der Stadthalle einstellen. Das hat Peter Eymann, Brandschutz- und Katastrophenschutzinspekteur der Stadt Speyer, bei einem Pressegespräch zur Corona-Lage am Donnerstag mitgeteilt. „Auch wir müssen uns der Nachfrage beugen, und daran orientieren, was abverlangt wird“, sagte Eymann. Die Impfzahlen seien konstant, aber wenig. Zum letzten Mal in der Stadthalle geimpft werden soll am Samstag, 23. April. „Danach wird dort alles abgebaut“, teilte Eymann mit. Die Aufbauten sollen aber eingelagert und teilweise weiter verwendet werden. Man wolle bereit sein, falls es erforderlich wird, Impfkapazitäten wieder zu erhöhen. Ein Impfangebot der Stadt soll es auch über den 23. April hinaus geben, allerdings in einem kleineren Rahmen. Wo genau in Zukunft geimpft wird, ist noch nicht bekannt.