Die Stadtverwaltung hat nach eigenen Angaben damit begonnen, für dieses Jahr ein Strohhutfest zu planen. „Die aktuelle Entwicklung lässt darauf hoffen, dass vom 26. bis 29. Mai nach zwei Jahrenpandemiebedingter Pause wieder in der Frankenthaler Innenstadt gefeiert werden kann“, heißt es in einer am Donnerstagmorgen veröffentlichten Mitteilung. „Nach den Beschlüssen der Bund-Länder-Konferenz sind wir vorsichtig optimistisch, dass das Fest in diesem Jahr endlich wieder stattfinden kann. Insbesondere für die Vereine ist das ein wichtiges Signal“, wird Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) darin zitiert.

Einige Regeln könnten bleiben

Der Hintergrund: Bund und Länder haben sich darauf verständigt, einen Großteil der aktuellen Corona-Beschränkungen ab dem 20. März aufzuheben. Angesichts dessen erscheine es realistisch, dass Großveranstaltungen im Mai wieder möglich seien. Die Verwaltung geht allerdings – Stand jetzt – davon aus, dass einige Regeln wie Maskenpflicht oder Abstandsgebot weiter gelten könnten. „Bei aller Freude muss uns allen klar sein: So unbeschwert wie 2019 werden wir wohl nicht feiern können. Wir appellieren hier auch an die Vernunft jedes einzelnen Besuchers“, betont der OB.

Innenstadt wird zur Feiermeile

Der Plan bis jetzt: Wie gewohnt wird an allen vier Veranstaltungstagen die gesamte Frankenthaler Innenstadt zur Festmeile. Das gastronomische Angebot bestreiten größtenteils die Frankenthaler Vereine, für die das Strohhutfest traditionell eine der wichtigsten Einnahmequellen sei, so die Verwaltung. Geplant seien außerdem das Kinderstrohhutfest in der Schlossergasse und der Strohhutfestlauf.

Neue Miss Strohhut gesucht

Nicht zuletzt soll es 2022 auch eine neue Miss Strohhut als Nachfolgerin der seit 2019 amtierenden Vanessa Quietzsch geben. Bewerben können sich Frauen ab 18 Jahren, die hier wohnen oder einen besonderen Bezug zu Frankenthal haben und die Stadt ein Jahr lang repräsentieren möchten. Bewerbungen sind bis 31. März möglich: online unter www.frankenthal.de/strohhutfest, per Bewerbungsformular, das im Rathaus und im Frankenthaler Einzelhandel ausliegt oder direkt bei Marktmeister Klaus Junski, E-Mail klaus.junski@frankenthal.de, Telefon 06233 89 264.