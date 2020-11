Die Stadt Speyer plant zur Eindämmung der Corona-Krise eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum. Eine Sprecherin sagte auf Anfrage, dass noch am Montag mit dem Land eine entsprechende Allgemeinverfügung abgestimmt werde, die über die Verordnung des Landes hinausgehe. Speyer hatte mit 308 Neuinfektionen in der vergangenen Woche pro 100.000 Einwohner die höchsten Werte im Bundesland. Bisher hatte die Stadt sich gegen eine Maskenpflicht entschieden, wie sie zum Beispiel in Ludwigshafen schon verfügt wurde. Nun wird laut Verwaltung über ein klar umrissenes Stadtgebiet mit viel Betrieb auf der Straße und möglicherweise auch feste Zeiten für die Maskenpflicht beraten. Das Ganze müsse verhältnismäßig sein, um nicht gerichtlich gekippt zu werden, wie zum Beispiel in Heidelberg.

Ein weiterer Vorschlag, mit dem die Stadt an das Land herangetreten ist, ist der Sprecherin zufolge die Teilung von Schulklassen, um die Abstandsregeln besser einhalten zu können. Dieser werde jedoch voraussichtlich kein Teil der Allgemeinverfügung sein, weil die Stadt in dieser Frage gegenüber den Schulen nicht weisungsbefugt sei.