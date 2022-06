Die Stadt Speyer wird laut Stadtratsbeschluss ab dem Schuljahresbeginn 2023 kostenlose Menstruationsprodukte für Schülerinnen an weiterführenden Schulen zur Verfügung stellen. Die Initiative von Grünen und CDU erfuhr viel Lob, wurde aber auch kontrovers diskutiert.

Der gesamte Stadtvorstand stehe dahinter, so Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD). Sie will nun klären, ob alle Schulen gleichzeitig oder stufenweise ausgestattet werden; Haushaltsmittel für 2023 wurden eingeplant. Ein Pilotprojekt laufe mit guter Resonanz als Schülerinitiative schon am Gymnasium am Kaiserdom. Ein Sponsoring durch Drogeriemärkte sei denkbar. Angelika Bott von der SPD kündigte einen Ergänzungsantrag an, wonach auch in öffentlichen Toilettenanlagen und der Stadthalle Menstruationsprodukte für den Bedarfsfall bereitgehalten werden sollen.

Mehrere Räte lobten, dass mit einer solchen Maßnahme die weibliche Periode enttabuisiert werde. Nein sagten aber Matthias Schneider (fraktionsloses Ratsmitglied), der andere Geschlechter diskriminiert sah, sowie Benjamin Haupt (AfD): „Privatsache.“ Beide ernteten Widerspruch aus anderen Fraktionen. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) hatte eine schnelle Entgegnung auf Schneiders Furcht, die Produkte würden gestohlen, um daheim die Familie zu versorgen: „Es verschwindet ja auch kein Toilettenpapier rucksackweise.“