Im Jahr 2021 soll in Speyer keine neue, dritte Fahrradstraße eingerichtet werden. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Früher waren aus ihren Reihen andere Äußerungen gekommen.

Insbesondere Verkehrsdezernentin Irmgard Münch-Weinmann (Grüne) hatte in diesem Monat nach der Eröffnung der Mühlturmstraße als zweite Fahrradstraße bekundet, dass es jetzt bis zur nächsten Ausweisung von Vorrang für Radfahrer „kein weiteres Jahr“ dauern dürfe. Nun begründete der städtische Verkehrsplaner Christian Lorenz die Absage damit, dass vorbereitende Arbeiten nötig seien, die 2021 nicht abgeschlossen werden könnten. Wie berichtet, ist eine weitere Fahrradstraße im Bereich Vincentius-/Holzstraße vorgesehen. Lorenz sah das Problem, dass Park- und Gegenverkehr die Fahrbahn problematisch verengten. „Wir müssen erst Platz schaffen, das wird leider Zeit in Anspruch nehmen.“

Neue Abstellanlagen kommen

Für die Förderung des Radverkehrs werde dennoch viel getan, betonte Lorenz. Noch im November 2020 sollten verbesserte Abstellanlagen an der Salier- und Siedlungsschule sowie an der Minigolfanlage montiert werden. Neue Nextbike-Leihfahrradstationen sollten im Weißdornweg, in der Lessingstraße und in der Kämmererstraße hinzukommen. 2021 werde es unter anderem um verbesserte Fahrbahnmarkierungen gehen.