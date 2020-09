Die Stadt Ludwigshafen nimmt im Rahmen der Zusagen der Bundesregierung bis zu 15 Flüchtlinge aus Griechenland auf. Das hat die Stadtverwaltung am Donnerstag mitgeteilt. Die Bundesregierung hat sich darauf verständigt, insbesondere Kindern und Familien, deren Schutzbedürfnis von den griechischen Behörden bereits anerkannt worden ist, die Einreise nach Deutschland zu ermöglichen. Die Aufnahme wird in enger Abstimmung mit dem Land Rheinland-Pfalz erfolgen. Gespräche mit dem Land dazu finden bereits statt, so Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD). „Ludwigshafen ist seit Januar Mitglied im Bündnis ,Sicherer Häfen'. Damit sind wir als Stadt und Stadtgesellschaft eine humanitäre Verpflichtung eingegangen, die wir einlösen wollen“, sagte Steeg. Die Entscheidung sei im Stadtvorstand einstimmig gefallen. Die Stadt habe bereits in der Vergangenheit mehr Flüchtlingen eine Perspektive gegeben, als sie nach dem Verteilerschlüssel des Bundes verpflichtet gewesen wäre. „Wenn alle Städte des Bündnisses ähnlich reagieren, ist dies ein gemeinsames und starkes Zeichen der Solidarität und der Mitmenschlichkeit“, erklärte Steeg.