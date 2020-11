Wer die seit Mittwoch geltende Maskenpflicht in der Innenstadt missachtet, muss ab Montag unter Umständen mit Geldstrafen rechnen, kündigt die Stadtverwaltung an. Verweigerer würden zunächst verwarnt. Wer dann immer noch keine Maske aufsetze, müsse 50 Euro zahlen. Die Gebühr orientiere sich an den Vorgaben des Landes, erläuterte Verwaltungssprecherin Annika Siebert. Ausgenommen von der Regelung seien Personen, die per Attest vom Maskentragen befreit seien.

Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner ist in Speyer erneut zurückgegangen. Demnach lag sie am Donnerstag nach Angaben des Landesuntersuchungsamts bei 235,4 (Vortag: 306,6). Dennoch wurden in der Statistik für die Domstadt 14 neue Fälle von nachgewiesenen Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet. Die Gesamtzahl der bekannten Infektionen seit Pandemieausbruch liegt bei 572. Als bereits genesen gelten 223 Personen.

FFP2-Masken für Schulen

Zudem sind am Donnerstag neue Corona-Fälle an Speyerer Schulen bekannt geworden. Am Hans-Purrmann-Gymnasium wurde je ein Schüler der achten und der neunten Klasse positiv auf eine Infektion getestet. „Alle Kontaktpersonen wurden in Quarantäne geschickt“, sagte Siebert. Sie informierte zudem über drei weitere Corona-Fälle – einer betrifft eine sechste Klasse der Burgfeldschule, die beiden anderen die siebte und elfte Klasse der Integrierten Gesamtschule Georg Friedrich Kolb. Diese Fälle liegen jedoch schon länger zurück, die Betroffenen sind seit dem 11. und 12. November in Quarantäne. Die Stadt kündigt zudem an, ab Ende November 4000 FFP2-Masken für alle Speyerer Schulen bereitzustellen, auf die „Lehrkräfte im Bedarfsfall zurückgreifen können“.