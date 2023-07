Die Stadt Frankenthal wird Austragungsort der Handball-Weltmeisterschaft der Gehörlosen und Hörgeschädigte im Jahr 2026. Diesen Vorschlag unterbreitete die Technische Kommission bei ihrer Sitzung am Donnerstagabend am Rande der WM in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen. Geplant ist, dass die 4. Handball-WM vom 2. bis 18. Juli 2026 stattfinden soll. Offiziell muss die Bewerbung noch von den Gremien des International Committee of Sports for the Deaf (ICSD) bestätigt werden. Das ist aber nur eine Formsache, da keine weiteren Bewerbungen eingegangen sind.