Nachdem die rund 60 Kinderspielplätze in Frankenthal und seinen Vororten schon seit Anfang Mai wieder offen sind, hat die Stadt nach eigenen Angaben am Dienstag auch wieder die Nutzung der zehn Bolzplätze und des Skaterparcours freigegeben. „Die Öffnung erfolgt unter Beachtung der aktuellen Coronaverordnungen“, betont die Verwaltung in ihrer Pressemitteilung. Auf allen Plätzen würden deshalb Schilder mit entsprechenden Hinweisen angebracht. Demnach darf niemand die Plätze betreten, der Symptome einer Erkältung oder eines grippalen Infekts hat. Ebenso einzuhalten seien Hygieneregel – also das Husten oder Niesen in die Armbeuge. Der Wunsch der Stadt an alle Nutzer der Plätze: Die Anzahl der Spieler, die gleichzeitig auf dem jeweiligen Gelände aktiv sind, soll zehn nicht überschreiten. Auch der „allgemeingültige“ Abstand von anderthalb Metern sei einzuhalten, so die Stadt. Nähere Informationen im Internet unter www.corona-frankenthal.de.