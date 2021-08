Anlässlich des 76. Jahrestages des Atombombenabwurfs auf Hiroshima am 6. August 1945 hat die Stadt am Freitag auf dem Willy-Brandt-Platz vor dem Rathaus die grün-weiße Aktionsflagge des Bündnisses Mayors for Peace gehisst. Damit beteiligt sich die Stadt erneut an der weltweiten Protestaktion gegen Atomwaffen. Die Flagge wird bis zum 9. August hängen bleiben, wenn sich auch der Atombombenabwurf auf Nagasaki zum 76. Mal jährt.

Die Organisation Mayors for Peace wurde 1982 durch den Bürgermeister von Hiroshima gegründet. Aus der grundsätzlichen Überlegung heraus, dass Bürgermeister für die Sicherheit und das Leben ihrer Bürger verantwortlich sind, versucht die Organisation Mayors for Peace durch Aktionen und Kampagnen die weltweite Verbreitung von Atomwaffen zu verhindern und deren Abschaffung zu erreichen.

Inzwischen gehören dem Netzwerk über 8000 Städte und Gemeinden aus über 160 Ländern an. In Deutschland sind über 700 Kommunen dem Bündnis beigetreten, darunter auch Kaiserslautern.