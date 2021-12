Ab Donnerstag, 9. Dezember, gilt für die Besucher sämtlicher Verwaltungsgebäude der Stadt Zweibrücken bis auf Weiteres die 3G-Regel. Wie Hauptamtsleiterin Alessa Buchmann erklärt, haben somit nur noch nachweislich Geimpfte, Genesene und frisch Getestete Zutritt. Das Rathaus darf nur noch mit Einlasskontrolle durch den Haupteingang am Herzogplatz betreten werden – und zwar montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr. Aber auch für diese Zeiträume bittet die Stadtverwaltung um vorherige Terminabsprache. Zu anderen Zeiten ist der Zugang nur mit Termin mit dem jeweiligen Sachbearbeiter möglich. Die Verwaltungsgebäude in der Maxstraße 1 und der Poststraße 40 dürfen nur nach Terminabsprache betreten werden – unter 3G-Bedingungen. Die Zentrale hat die Rufnummer 06332 8710. Telefonnummern der einzelnen Ämter stehen auf der Stadt-Webseite im Internet. Auch per E-Mail stadtverwaltung@zweibruecken.de kann man sich ans Rathaus wenden.