Die Stadt Mannheim erhebt Einspruch gegen die Rheindamm-Sanierungspläne des Regierungspräsidiums am südlichen Rheinufer, die die Abholzung tausender – teils sehr alter und urwüchsiger – Bäume mit sich bringen würde. Ein entsprechender Beschluss fiel am Dienstagabend in den Ausschüssen für Umwelt und Technik und für Technische Betriebe des Gemeinderates.

Damit stellt sich die Stadt offiziell hinter die Einsprüche und Proteste von Bürgern gegen die 2018 erstmals vorgestellten Pläne. Das Regierungspräsidium in Karlsruhe möchte im Süden des Stadtgebiets zwischen dem Großkraftwerk und dem Stadtteil Lindenhof den Rheindamm sanieren. Dieser schützt neben dem Lindenhof auch die Stadtteile Niederfeld und Neckarau vor Überflutung, ist aber nicht mehr auf dem neuesten Stand. Deshalb bestehe bei einem Hochwasser die Gefahr, dass die Häuser von Tausenden Mannheimern überflutet werden könnten. Der Damm soll deshalb so schnell wie möglich saniert – oder in diesem Fall: praktisch neu gebaut – werden.

Der bisherige Plan aus Karlsruhe sieht dafür aber vor, dass eine 60 Meter breite und 3,9 Kilometer lange Schneise durch den Waldpark geschlagen werden muss. Das würde eine schwere Schädigung des beliebten Naherholungsgebiets mit Tausenden gefällten Bäumen bedeuten. Einen Alternativ-Plan dazu hat die Stadt Mannheim in der Tasche: Laut einem im Spätherbst 2022 vorgestellten Gutachten des Wasserbauingenieurs Ronald Haselsteiner könnten mit alternativen Verfahren 90 Prozent der Bäume erhalten bleiben, bei nahezu gleichen Kosten. Auf dieses Gutachten beruft sich die Stadt im Beschluss vom Dienstag ausdrücklich.

Offizielle Begründung des Einwands ist, dass die Pläne des Regierungspräsidiums die Stadt Mannheim in ihrer vom kommunalen Selbstverwaltungsrecht geschützten Planungshoheit verletze. Die Einwände der Stadt werden nun der Planfeststellungsbehörde beim Regierungspräsidium übergeben. Die Frist für Einwendungen läuft bis zum 19. Januar.