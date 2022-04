Die Stadt Speyer und die Speyerer Firma PM-International wollen laut Aussage von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) einen Hilfskonvoi in die Ukraine schicken und bitten um Lebensmittelspenden. Im Gegensatz zur letzten Spendenaktion, bei der Anfang März viele Privatpersonen aus Speyer und Umgebung Sachspenden gegeben hatten, richtet sich der Appell diesmal ausschließlich an Supermärkte und Lebensmittelhändler aus der Region. Sie werden gebeten, die Spenden auf Paletten und gut verpackt zur Verfügung zu stellen, damit ein sicherer Transport ins Kriegsgebiet mit wenig Organisationsaufwand sichergestellt werden könne. Supermärkte und Lebensmittelhändler, die spenden möchten, können sich per E-Mail unter florian.ofer@stadt-speyer.de melden. Wie Patrick Bacher, Mitglied im Vorstand von PM-International, auf Anfrage mitteilt, ist geplant, einen 40-Tonner, in den 33 Euro-Paletten passen, so schnell wie möglich auf den Weg zu schicken. PM-International-Kontakte in der Ukraine haben laut Bacher um die Lebensmittelspenden gebeten. Sie sollen bis zur polnisch-ukrainischen Grenze und von dort aus in kleineren Fahrzeugen bis in ein Verteilzentrum nach Kiew gebracht werden. PM-International unterstützt die Ukraine laut eigener Aussage unter anderem mit einem Hilfsfonds in Höhe von einer Million Euro.