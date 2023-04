Metalldiebe haben in jüngster Zeit wiederholt auf dem Landauer Hauptfriedhof zugeschlagen. Ein absolutes Unding, wie Ordnungsdezernent Lukas Hartmann und Friedhofsverwalterin Angelina Heupel betonen. Sie bitten alle Friedhofsbesucher darum, die Augen offen zu halten und auffällige Beobachtungen an Verwaltung oder Polizei zu melden. So haben unbekannte Täter erst kürzlich die Statue eines Engels und zwei Kreuze von zwei verschiedenen Grabstätten entfernt. Alle Gegenstände waren fest mit den Grabsteinen verbunden und wurden offenbar abgeflext. Ferner hatte die Stadt bereits vor wenigen Wochen, in der Nacht vom 15. auf dem 16. März, einen Einbruch in das Verwaltungsgebäude auf dem Friedhof zu beklagen, bei dem jedoch nichts gestohlen wurde. Einen Zusammenhang könnte es auch mit dem Diebstahl von Gedenktafeln geben. In Landau sind in den vergangenen Wochen und Monaten etliche solcher Tafeln von Gebäuden abgerissen worden, darunter eine von einer Mauer an der Xylanderstraße, die daran erinnerte, dass die Mauer mit Steinen der Synagoge errichtet worden ist. Außerdem sind von zwei Brunnen in Godramstein und vor der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße sind Brunnenfiguren aus Metall in Gestalt von Hennen, Küken, einer Birne und Trauben verschwunden.

2018 waren in Landau schon einmal etliche Gedenktafeln und eine Büste von Max Slevogt vor dem gleichnamigen Gymnasium gestohlen worden. Der Hinweis eines Altmetallhändlers in Neustadt hatte zur Verhaftung des Täters geführt, der im April 2021 zu vier Jahren Haft verurteilt worden ist.

Wer Hinweise zu diesen Fällen geben kann oder aktuelle Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich bei der Verwaltung unter friedhofsverwaltung@landau.de oder 06341 133250 beziehungsweise bei der Polizei unter pilandau@polizei.rlp.de oder 06341 2870 zu melden.