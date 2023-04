Im Sommer 2020 schwelgte Annweiler noch in großen Hotelvisionen. Die Stadtspitze hatte zwei Investoren an der Angel. Doch die Corona-Krise ließ den Traum platzen. Nun bringt die Trifelsstadt ihre letzte größere, freie Fläche auf den Markt. Würde sie diese auch für andere Zwecke hergeben? Und wie viel ist das Filetgrundstück mit Blick auf Burg Trifels und Anschluss an viele Wanderwege wert? Das erfahren Sie im ausführlichen Artikel.