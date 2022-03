Die Pacht, die der FCK für das Fritz-Walter-Stadion in den nächsten beiden Spielzeiten an die Stadiongesellschaft zahlen wird, bleibt unverändert. Dies beschloss der Stadtrat in der Sitzung am Montagnachmittag mehrheitlich. Damit folgte das Gremium der Vorlage der Stadtverwaltung, die auch für die beiden Spielzeiten 2022/23 und 2023/24 eine Pacht von 625.000 Euro vorsieht, solange der FCK in der dritten Liga spielt. Demnach bleibt es bei einem gestaffelten Modell für die Stadionpacht.

Im Jahr 2015 wurde vereinbart, dass der FCK als Erstligist mindestens 3,2 Millionen Euro Miete zahlt, was dem Finanzbedarf der Stadiongesellschaft entspreche; je nach Platzierung erhöht sich die Summe auf bis zu 4,6 Millionen Euro. Für die zweite Liga wurde eine Reduzierung auf 2,4 Millionen Euro und nach dem Abstieg in die dritte Liga 2018 auf 625.000 Euro festgelegt. Wenn mindestens 21.000 zahlende Zuschauer zu den Heimspielen kommen, werden 100.000 Euro als Zusatzpacht fällig, sieht der Vertrag weiterhin vor. Die Stadt Kaiserslautern ist Alleingesellschafterin der Stadiongesellschaft.