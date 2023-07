In der Abgeschiedenheit des Saarlands will sich der 1. FC Kaiserslautern den Feinschliff für die kommende Saison holen – und kommt direkt vom Kurz-Trainingslager in Homburg zum offiziellen Saisoneröffnung ins Fritz-Walter-Stadion. Dort werden am Samstag um 11 Uhr die neuen Trikots präsentiert – und um 14 Uhr steigt das Testspiel gegen den englischen Zweitligisten Norwich City mit dem deutschen Trainer David Wagner. Im Anschluss schreiben die Roten Teufel fleißig Autogramme. Die RHEINPFALZ ist im Liveticker dabei.